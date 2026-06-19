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Cehennem Deresi Kanyonu'nda yoga yaptılar

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Artvin'in Ardanuç ilçesinde 21 Haziran Dünya Yoga Günü dolayısıyla Cehennem Deresi Kanyonu'nda yoga ve meditasyon etkinliği düzenlendi. Katılımcılar doğayla iç içe yoga yaparken, etkinlikle sağlıklı yaşam bilincinin artırılması hedeflendi.

ARTVİN'de 21 Haziran Dünya Yoga Günü dolayısıyla Cehennem Deresi Kanyonu'nda yoga ve meditasyon etkinliği yapıldı.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde Türkiye Herkes için Spor Federasyonu Artvin Temsilciliği koordinesinde 21 Haziran Dünya Yoga Günü dolayısıyla Cehennem Deresi Kanyonu'nda yoga ve meditasyon etkinliği gerçekleştirildi. Ardanuç Kaymakamlığı, Ardanuç Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte katılımcılar, doğayla iç içe bir ortamda yoga ve meditasyon yaptı. Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu tarz etkinliklerle sağlıklı yaşam bilincinin artırılması ve vatandaşların fiziksel aktivitelere katılımının teşvik edilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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