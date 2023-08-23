ÇED toplantısı çevre sakinlerini gerdi, tartışmaya jandarma müdahale etti

Sivas'ın Kangal ilçesinde siyanürle altın ayrıştıran Demir Export firmasının kapasite artışı talebi öncesi gerçekleştirilmek istenen ÇED bilgilendirme toplantısında gerginlik yaşandı

SİVAS - Sivas'ın Kangal ilçesinde siyanürle altın ayrıştıran Demir Export firmasının kapasite artışı talebi öncesi gerçekleştirilmek istenen ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) bilgilendirme toplantısında gerginlik yaşandı.

Sivas Kangal'da 2015 yılından bu yana altın madeni işleten ve siyanürle altın ayrıştıran Koç Holding'e bağlı Demir Export firması bu kez Eğricek köyü sınırları içerisinde Açık Ocak İşletmesi Kırma-Eleme Tesisi ve Yığın Linç Projesi'nde kapasite artışına gitmeye karar verdi. Talep doğrultusunda bugün çevre köylülerin bilgilendirmesi için ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) bilgilendirme toplantısı düzenlenmek istendi. Çetinkaya Şehit Jandarma Uzman Çavuş Enes Koçak İlköğretim Okulu'nda düzenlenmek istenen toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, firma temsilcileri ve köy sakinleri katıldı. Toplantı sırasında konuyla ilgili farkı görüşteki kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmaya jandarma müsaade etmedi. Toplantıya katılan köy sakinleri firma temsilcilerinin konuşmasına izin vermedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü temsilcilerinin ardından köy sakinleri dinlenerek, söyledikleri bakanlığa ulaştırılmak üzere tutanak altına alındı.

"Bu çevre tahribatına dur densin"

Çetinkaya köyü muhtarı Yasin Akbulut yaptığı açıklamada köyündeki çevre tahribatına dur denmesini isteyerek, "Bugün ÇED toplantısı yapıldı. Biz konuyu yargıya taşıyacağız. Devlet yetkililerine sesleniyorum. Burada yaşanan çevre tahribatını görsünler. Çetinkaya'ya sahip çıksınlar. Burada siyanür havuzlarında sızıntı oldu, siyanür dışarıya aktı. Maalesef hiçbir tedbir alınmadı. Yetkililerden yardım istiyoruz. Burada gerekenin yapılmasını bekliyoruz" dedi.

"Madene değil siyanüre karşıyız"

Pınargözü köyü eski muhtarı Hüsnü Engin ise yaptığı açıklamada madene değil de siyanüre karşı olduklarına dikkat çekip, "Demir Export yeni bir alan daha istiyor. Bu nedenle bu ÇED toplantısı gerçekleştirildi. Danıştay bunlar artık burada çalışamaz diye kesin kararını verdi. Bu karara rağmen buranın kesinlikle kapanması lazım. Başka bir karara gerek kalmadan ruhsatın iptal edilmesi lazımken yeni yer talebinde bulunuyorlar. Biz madenlere karşı değiliz. Biz siyanürle altın ayrıştırılmasına, sularımızın kirletilmesine ve su kaynaklarımızın yok edilmesine karşıyız" diye konuştu.

Danıştay "Dur" demişti

Danıştay 6. Dairesi geçtiğimiz günlerde, Sivas İdare Mahkemesinin Kalkım köyü yakınlarında başka bir ocakta kapasite artışına giden Demir Export firması lehinde verdiği Çevre Etki Değerlendirmesi olumlu raporunun iptali ve yürütmenin durdurulması davasındaki ret kararını bozmuştu. Danıştay kararıyla bölgede bulunan dünyaca ünlü 'doktor balıkların' zarar görebileceği nedeniyle firmanın o bölgedeki faaliyetlerini durdurmuştu.

93 bin ons altın üretti

Koç Holding'e bağlı Demir Export firması tarafından 2015 yılından bu yana siyanürle üretim yapılan madende bugüne kadar yaklaşık 93 bin ons altın üretildi. Maden yıllık 1.5 milyon ton üretim kapasitesine sahip.

Firma ağır ceza mahkemesinde yargılandı

Koç grubuna bağlı olarak faaliyet gösteren Demir Export isimli firmanın maden faaliyetleri nedeniyle Demirözü köyünün içme suyuna arsenik karıştığı gerekçesiyle firma hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, 2017 yılında Kangal Asliye Ceza Mahkemesinin verdiği kararla dava çevre davası olmaktan çıkarak ceza davasına dönüşmüştü. Firma, Sivas Ağır Ceza Mahkemesinde köylülere kasten arsenikli su içirme suçlaması ile yargılanmıştı.