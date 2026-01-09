Filipinler'de Çöp Depolama Sahasının Çökmesi Sonucu 1 Kişi Öldü, En Az 38 Kişi Mahsur Kaldı

MANİLA, 9 Ocak (Xinhua) -- Filipinler'in orta kesimindeki Cebu eyaletinde bulunan bir çöp sahasının çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybederken, en az 38 kişinin mahsur kaldığından endişe ediliyor. Çok sayıda kişi de yaralanırken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Cebu Belediye Başkanı Nestor Archival sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada perşembe öğleden sonra yaşanan olay sırasında bölgede 100'den fazla işçinin bulunduğunu söyledi.

Archival cuma sabahı itibarıyla 12 kişinin kurtarıldığını, 22 yaşında bir kadının ise hayatını kaybettiğini belirtti.

Cebu Eyaleti Konseyi Çevre Komitesi Başkanı Joel Garganera sahadaki tehlikeli koşullar nedeniyle kurtarma çalışmalarının yavaş ilerlediğini söyledi.

Perşembe gecesi yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Çelik kirişler çok büyük, atıklar yumuşak ve sürekli bir hareket riski bulunuyor" diyen Garganera, uzun süre mahsur kalanlar için ciddi tehlike oluşturabilecek zehirli hava konusunda endişe duyduklarını ifade etti.

Binaliw köyünde bulunan çöp sahası, Cebu eyaleti ile yakınlardaki Consolacion belediyesinin atıklarının bertaraf edildiği alan olarak kullanılıyor.