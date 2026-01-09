Haberler

Filipinler'de Çöp Depolama Sahasının Çökmesi Sonucu 1 Kişi Öldü, En Az 38 Kişi Mahsur Kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filipinler'in Cebu eyaletindeki bir çöp sahasının çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 38 kişinin mahsur kaldığı bildiriliyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

MANİLA, 9 Ocak (Xinhua) -- Filipinler'in orta kesimindeki Cebu eyaletinde bulunan bir çöp sahasının çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybederken, en az 38 kişinin mahsur kaldığından endişe ediliyor. Çok sayıda kişi de yaralanırken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Cebu Belediye Başkanı Nestor Archival sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada perşembe öğleden sonra yaşanan olay sırasında bölgede 100'den fazla işçinin bulunduğunu söyledi.

Archival cuma sabahı itibarıyla 12 kişinin kurtarıldığını, 22 yaşında bir kadının ise hayatını kaybettiğini belirtti.

Cebu Eyaleti Konseyi Çevre Komitesi Başkanı Joel Garganera sahadaki tehlikeli koşullar nedeniyle kurtarma çalışmalarının yavaş ilerlediğini söyledi.

Perşembe gecesi yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Çelik kirişler çok büyük, atıklar yumuşak ve sürekli bir hareket riski bulunuyor" diyen Garganera, uzun süre mahsur kalanlar için ciddi tehlike oluşturabilecek zehirli hava konusunda endişe duyduklarını ifade etti.

Binaliw köyünde bulunan çöp sahası, Cebu eyaleti ile yakınlardaki Consolacion belediyesinin atıklarının bertaraf edildiği alan olarak kullanılıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor

Terör örgütüne verilen süre doldu, ABD'den apar topar açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalyan dağcıların 54 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar

İtalyan dağcıların 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
Trump gözünü bu kez Küba'ya dikti! Açık açık tehdit etti

Hedefinde bu kez başka bir ülke var: Oraya girip patlatmak dışında...
Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı

Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek

Öncekini unutun! Bu sefer daha kuvvetli geliyor, 3 gün sürecek
İtalyan dağcıların 54 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar

İtalyan dağcıların 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail'den ateşi körükleyecek hamle geldi

O ülke yine devrede! Komşudaki yangını körükleyecek hamle
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi

Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi