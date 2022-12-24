Cdc Tahminlerine Göre ABD'de Bu Sezon Gripten 12.000'in Üzerinde Kişi Öldü

ABD'nin başkenti Washington, D.C.'de bir caddede maske takan bir adam görülüyor, 16 Aralık 2022. (Fotoğraf: Ting Shen/Xinhua)

CDC verileri, 17 Aralık'ta sona eren geçtiğimiz hafta içinde ABD'de 20.700'ün üzerinde kişinin grip nedeniyle hastaneye yatırıldığını gösteriyor.

LOS ANGELES, 23 Aralık (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) Cuma günü açıkladığı son tahminlere göre, içinde bulunduğumuz sonbahar-kış mevsiminde ABD'de en az 18 milyon grip vakası yaşanırken bunlardan 190.000'i hastaneye yatırıldı, 12.000'i ise yaşamını kaybetti.

CDC'ye göre mevsimsel grip vakaları yüksek seviyesini korumakla birlikte birçok bölgede düşüşe geçmiş bulunuyor.

CDC verileri, 17 Aralık'ta sona eren geçtiğimiz hafta içinde ABD'de 20.700'ün üzerinde kişinin grip nedeniyle hastaneye yatırıldığına işaret ediyor.

ABD'de bu hafta içinde 17 griple bağlantılı çocuk ölümü bildirildi. Böylece bu sonbahar-kış mevsiminde grip yüzünden meydana gelen çocuk ölümlerinin sayısı 47'ye yükseldi.

CDC, halktan gripten ve ciddi sonuçlarından korunmak için her yıl aşı yaptırmalarını istedi.