Kuveyt'teki ABD Birliği Savunmasızdı

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta, İran'ın misilleme saldırısında Kuveyt'te ölen 6 ABD askerinin bulunduğu birliğin kendini savunmaya hazırlıklı olmadığı öne sürüldü.

Cbs News'ün haberine göre, Kuveyt'te 6 ABD askerinin öldüğü saldırının düzenlendiği birliğin ismi paylaşılmayan üyeleri, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in 2 Mart'ta saldırıya ilişkin ifadelerine tepki gösterdi.

Birliğin "savunmasız bırakıldığını" aktaran ismi paylaşılmayan yaralı askerlerden biri, Hegseth'in, İHA'nın "Sıyrılarak ABD birliğine saldırı düzenlediğini" söylemesini "Bir (İHA'nın) sıyrılarak saldırdığını tasvir etmek yanlıştır. Birliğin kendini savunması için hazırlıksız olduğunu insanların bilmesini istiyorum. Tahkim edilmiş bir durumda değildi." ifadeleriyle eleştirdi.

Hegseth'in ifadelerini eleştiren bir başka asker de "Ordunun ya da Savunma Bakanlığının moralini bozmak ya da kötülemek niyetim yok ancak doğruyu söylemenin önemli olduğunu ve bu hatalar olmamış gibi davranırsak hatalarımızdan ders çıkaramayacağımızı düşünüyorum." yorumunu yaptı.

"İran'a yakın, son derece güvensiz ve hedef olduğu bilinen bir yere gittik"

İsmi paylaşılmayan askerlerden biri, istihbarat raporlarında gönderildikleri tesisin, İran'ın hedef alabileceği noktalar arasında olduğunu gördüklerini ve neden İran'ın füze ve İHA'larının menzili içerisinde kaldıklarını sorguladıklarını ifade etti.

Bu asker, "İran'a yakın, son derece güvensiz ve hedef olduğu bilinen bir yere gittik. Bunun söylenen iyi bir sebebi olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Bulundukları karakolun güvenliğinin yeterli olmadığını söyleyen asker, tahkimatın derecesini tanımlaması istendiğinde "Hiçbir kategoriye koymazdım. İHA savunma kapasitesine göre, hiçbir kategoriye (girmez)." değerlendirmesinde bulundu.

Askerler, saldırıların önlenebilir olduğunu düşündüklerini belirtti.

CBS'in haberinde, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları başlamadan önce Kuveyt'teki ABD'li askerlerin, İran'ın füze menzili dışındaki diğer konumlara veya Ürdün ile Suudi Arabistan'a konuşlandırıldığı ifade ediliyor.

Ancak bazı askerlerin, Kuveyt'teki başka küçük bir karakola, komuta merkezine gönderildiği de belirtiliyor.

Pentagon ise olaya ilişkin soruşturmanın devam etmesi nedeniyle askerlerin ifadelerine ilişkin açıklama yapmadı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell, daha önce yaptığı açıklamada, birliklerin korunması için mümkün her tedbirin alındığını ifade etmiş, söz konusu karakolun yaklaşık 182 santimetrelik duvarlarla çevrelendiğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı

Gözaltındaki Yusuf Güney'le ilgili karar verildi
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi

Emircan İğrek, Burak Deniz, Büşra Pekin! Son operasyonda yeni gelişme
Davutoğlu'ndan Özgür Özel'le ilgili dikkat çeken sözler: Namazdan çıkıp telefona bakıyorum...

"Namazdan çıkıp telefona bakıyorum.."
Kütük diye eline aldı, timsah çıktı! Yaşadığı şok kamerada

Kütük diye eline aldı, timsah çıktı! Yaşadığı şok kamerada
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı

Mesai yok, maaş var! Belediye başkanı gözaltına alındı
İngiliz dergisinden Trump'ı küplere bindirecek 'Kartal' görselli analiz

Trump görmesin! Düştükleri not görselden daha vahim

Davutoğlu'ndan Özgür Özel'le ilgili dikkat çeken sözler: Namazdan çıkıp telefona bakıyorum...

"Namazdan çıkıp telefona bakıyorum.."
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil

Ateşkesle ilgili dünyayı titreten sözler: Ellerimiz tetikte
Bekçi olmanın şartları değişti

Bekçi olmanın şartları değişti