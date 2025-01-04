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Çaykara Muhtarlar Derneği Başkanlığına Naci Keleş Seçildi

Çaykara Muhtarlar Derneği Başkanlığına Naci Keleş Seçildi
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Trabzon'un Çaykara ilçesinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulda Naci Keleş, Çaykara Muhtarlar Derneği Başkanlığına seçildi. Kabataş Mahallesi Muhtarı Ali İlhan Atalay ile yarışan Keleş, destek verenlere teşekkür etti.

Trabzon'da Çaykara Muhtarlar Derneği Başkanlığına Naci Keleş seçildi.

Hükümet Konağı Salonunda gerçekleştirilen Çaykara Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulunda başkanlığa, Kabataş Mahallesi Muhtarı Ali İlhan Atalay ile Demirkapı Mahallesi Muhtarı Naci Keleş aday oldu.

Başkanlığa seçilen Naci Keleş, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hilmi Kanık - Güncel
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