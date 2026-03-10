Haberler

Çaykara Kaymakamı Sapmaz, öğrencilerle iftar yaptı

Trabzon'un Çaykara ilçesi Kaymakamı Ali Sapmaz, iftar programında öğrencilerle bir araya geldi. Ramazan Sokağı'nı ziyaret eden Sapmaz, yangında hayatını kaybeden Vedia Nil Apak anısına kurulan kütüphanenin açılışını yaptı.

Trabzon'un Çaykara ilçesi Kaymakamı Ali Sapmaz, öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

Kaymakam Sapmaz, Taşkıran Hüseyin Vehbi Fettahoğlu İlkokulu ve Taşkıran İmam Hatip Ortaokulunca organize edilen iftar programında öğrencilerle buluştu.

"Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlikler kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan Ramazan Sokağı'nı ziyaret eden Sapmaz, geçen yıl Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında hayatını kaybeden 11 yaşındaki Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak anısına kurulan kütüphanenin de açılışını yaptı."

Sapmaz, ramazanın paylaşma, dayanışma ve yardımlaşma duygularının en yoğun olarak yaşandığı ay olduğunu belirterek, programda emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Kaymakam Sapmaz, daha sonra Çaykara Gençlik Merkezi'nde Ataköy Cevdet Sunay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Can Narin, İlçe Emniyet Amiri Komiser Alparslan Albayrak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali ve Okul Müdürü İdris Hacımahmutoğlu da katıldı.

Kaynak: AA / Hilmi Kanık
