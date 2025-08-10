Çaykara'da Yazlık Sinema Günü Etkinliği

Trabzon'un Çaykara ilçesinde "yazlık sinema günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin organizesiyle Zeki Bilge Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, çekimleri Çaykara'da gerçekleştirilen "Öğretmen" filmi sinemaseverlerle buluştu.

Çaykara Kaymakamı Ali Sapmaz, sosyal ve kültürel projelere önem verdiklerini dile getirerek, "İlçemize bu güzel heyecanın yaşatılmasında emeği geçen başta Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç olmak üzere herkes adına teşekkür ediyoruz." dedi.

Etkinliğe, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Can Narin, İlçe Emniyet Amiri Komiser Alparslan Albayrak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali de katıldı.