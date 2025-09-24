Çaykara'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

TRABZON'un Çaykara ilçesinde motosikletiyle istinat duvarından düşen Ömer Faruk Kaplan (20), hayatını kaybetti.

Kaza, dün Çaykara-Uzungöl kara yolu Köseli Mahallesi girişinde meydana geldi. Ömer Faruk Kaplan'ın kontrolünü kaybettiği motosiklet istinat duvarından düştü. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kaplan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.