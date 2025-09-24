Haberler

Çaykara'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Trabzon'un Çaykara ilçesinde motosikletiyle istinat duvarından düşen 20 yaşındaki Ömer Faruk Kaplan hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

TRABZON'un Çaykara ilçesinde motosikletiyle istinat duvarından düşen Ömer Faruk Kaplan (20), hayatını kaybetti.

Kaza, dün Çaykara-Uzungöl kara yolu Köseli Mahallesi girişinde meydana geldi. Ömer Faruk Kaplan'ın kontrolünü kaybettiği motosiklet istinat duvarından düştü. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kaplan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

