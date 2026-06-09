Haberler

Çaykara Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Çaykara ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı. Sergide kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı ürünler sergilenirken, halk oyunları gösterisi ve sinema etkinlikleri de yapıldı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezince Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi.

Çaykara Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı ürünlerden oluşan sergi, İlçe Kaymakamı Ali Sapmaz, İlçe Belediye Başkanı Hanefi Tok, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü İzzet Gönan ile diğer ilgililerin katılımıyla açıldı.

Program kapsamında halk oyunları gösterisi ile öğrencilere yönelik sinema gösterimi gerçekleştirildi.

Gönan, burada yaptığını konuşmada, Çaykara insanının kurslara yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, ortaya çok güzel eserler çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA / Hilmi Kanık
Trump, ABD helikopterinin düşürüldüğünü doğruladı: İran'ın saldırısına yanıt vereceğiz

Trump, misillemeye hazırlanıyor! İran'ın saldırısını doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan Hakan Çalhanoğlu için onay çıktı ancak bir şartı var

Milli yıldızın transferine onay verdi! Taraftarlar havalara uçacak
Fenerbahçe'nin 3 hazırlık maçı belli oldu

İşte Fener'in maç yapacağı ilk 3 rakibi
Yılda sadece 1 ay akıyor, bir yudum içmek isteyen Erzincan'a akın ediyor

Sadece 1 ay akıyor! Bir yudum isteyen şehitler diyarına akın ediyor
Akkuyu Nükleer Santrali'nden yıl sonuna kadar ilk elektrik üretimi gerçekleştirilecek

Akkuyu'da elektrik üretimi için tarih verildi
Ayna karşısında sergilediği kaslarıyla ağızları açık bıraktı

Hayranlarını ikiye böldü
Altın yatırımcısı için kabus senaryosu

Varını yoğunu satıp altına yatıranlar için kabus senaryosu
Eda Taşpınar'dan üstsüz paylaşım

"Bikini izi sevmiyorum" dedi, fotoğrafı yürek hoplattı