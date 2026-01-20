Haberler

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı; kaza anı kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan Songül Baş'a otomobil çarptı. Yoğun bakımda tedavi edilen Baş'ın durumu ağır.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Songül Baş (41), ağır yaralandı. Songül Baş'ın yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı vermesine neden olan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 12 Ocak'ta Çayırova ilçesine bağlı Yeni Mahalle Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Songül Baş'a, E.A. idaresindeki 34 PGE 784 plakalı otomobil çarptı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Baş, sürücü E.A. tarafından araca bindirilerek önce yakındaki bir polikliniğe, ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunda çok sayıda kırık oluşan ve durumu ağır olan Baş'ın, yoğun bakım ünitesinde entübe edildiği öğrenildi. Kazanın ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Erol POLAT/ÇAYIROVA(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi

ABD'den tarihi açıklama! YPG resmen yapayalnız kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4.5 yıllık imza atıldı! Mathias Lovik Trabzonspor'da

Süper Lig devinde 4.5 yıllık imza atıldı
Netanyahu, Türkiye'nin ismini duyar duymaz Rubio'yu aramış

Trump'ın sağ koluyla görüşmeye damga vuran "Türkiye" detayı
'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
Gözünün yaşına bakmadı! Başbakan Yardımcısı'nı yetersiz olduğu gerekçesiyle görevden aldı

Fabrika ziyaretinde deliye döndü! Üst düzey ismin ipini orada çekti
4.5 yıllık imza atıldı! Mathias Lovik Trabzonspor'da

Süper Lig devinde 4.5 yıllık imza atıldı
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
Oosterwolde'nin talipleri artıyor

Oosterwolde kapış kapış! Sürpriz bir talip daha