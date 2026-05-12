TIR ile çarpışan işçi servisi devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen kazada, TIR ile çarpışan işçi servisi devrildi. Yaralanan 8 kişiden biri hastanede hayatını kaybederken, bir kişinin durumu ağır.
YARALILARDAN 1'İ KURTARILAMADI
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Y.K.'nin kullandığı 34 GA 2154 plakalı TIR ile çarpışan H.B. idaresindeki 34 LMH 089 plakalı işçi servisinin devrildiği kazada yaralanan 8 kişiden Ömer Aydın, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan N.P.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Erol POLAT/ ÇAYIROVA(Kocaeli),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı