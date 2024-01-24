Çayırova'da Psikolojik Sorunları Olan Bir Kişi Apartmanı Ateşe Verdi

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde Metin T., ailesiyle tartıştıktan sonra oturdukları apartmanın teras katını benzin döküp ateşe verdi. Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken, Metin T. gözaltına alındı.

Olay, gece yarısı sıralarında Çayırova ilçesi Yeni Mahalle Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Metin T., ailesiyle tartıştıktan sonra oturdukları 6 katlı apartmanın teras katını benzin döküp ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Metin T., apartmandan kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında apartmanın teras katı kullanılamaz hale geldi.