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Kontrolden çıkan araç bariyere çarpıp devrildi! Korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybetti

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bariyere çarparak devrilen otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi de hayatını kaybetti.

BARİYERE ÇARPIP DEVRİLDİ

Çayırova Bağlantı Yolu D-100 kara yolu istikametinde seyreden henüz sürücüsü öğrenilemeyen 35 AGB 557 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptıktan sonra devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kontrolden çıkan araç bariyere çarpıp devrildi! Korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri, ağır yaralı H.K'yi bölgede bulunan özel hastaneye kaldırırken, çarpmanın etkisiyle otomobilden savrulan Ö.B ve S.A'nın olay yerinde öldüğünü belirledi. H.K'nin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kontrolden çıkan araç bariyere çarpıp devrildi! Korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybetti

TRAFİK KAZA SONRASI NORMALE DÖNDÜ

Ö.B ve S.A'nın cenazeleri, olay yeri incelemesinin ardından Gebze Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan D-100 kara yolu istikametindeki ulaşım, aracın çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

Çayırova İtfaiye Kocaeli trafik 3.Sayfa Haberler

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