Kocaeli'de motosiklet ile belediye otobüsünün çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde motosiklet ile belediye otobüsünün çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde motosiklet ile belediye otobüsünün çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yeni Mahalle Fatih Caddesi'nde plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen motosiklet ile belediye otobüsü kavşakta çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde motosiklet ile halk otobüsünün çarpışması ve çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün yola savrulması görülüyor.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
