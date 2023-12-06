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Çayırova Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

6 Aralık 2023 09:36 Son Güncelleme: 09:38 Abone Ol

Çayırova Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündemdeki teklifler bölümünde yer alan maddeler, görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi, beşinci gündem maddesi ise kabul edildi. Yeni yılın ilk olağan meclis toplantısı, 2 Ocak Salı günü saat 15.00'te yapılacak.