Çayıroba Yaylası'nda Mahsur Kalan 8 Kişi Kurtarıldı
Trabzon'un Çaykara ilçesi Çayıroba Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 8 kişi, ekiplerin yaptığı çalışmalarla kurtarıldı. Yolun ulaşıma açılması ile birlikte kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı.
Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu bildirildi.
Kar yağışının ardından ekiplerin yoğun bir mesaiye başladıkları belirtilen açıklamada, Çayıroba Yaylası'nda mahsur kalan kişileri kurtarmak için yolun kısa sürede ulaşıma açıldığı ifade edildi.
Açıklamada, 8 kişinin bulundukları alandan kurtarıldığı, Çaykara'nın Arpaözü Mahallesi yolu ile Şekersu Soğanlı Dağı grup yolunda da kar temizleme çalışması yapıldığı aktarıldı.
Mağduriyet yaşanmaması için insanların zorunlu olmadıkça yayla yollarını kullanmamaları gerektiği kaydedildi.