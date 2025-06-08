Çayeli'nde Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
Rize'nin Çayeli ilçesinde hafif ticari aracın refüje çarparak takla attığı trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere sevk etti.
Rize'nin Çayeli ilçesinde hafif ticari aracın refüje çarparak takla attığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Hulusi A. idaresindeki hafif ticari araç, Karadeniz Sahil Yolu Büyüktaşhane Mahallesi mevkisinde refüje çarparak takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçtaki yolculardan Muhammet A. (13) ve Ayşe A. (21) olay yerinde hayatını kaybetti.
Araç sürücüsü Hulusi A, Sevde A. ve Müzeyyen A. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel