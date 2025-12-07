Haberler

Zonguldak'ta kadın cinayetlerine tepki yürüyüşü

Güncelleme:
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kadınlar, artan kadın cinayetlerine karşı yürüyüş düzenleyerek tepkilerini gösterdi. Yürüyüşte, 16 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulunuldu.

Çaycuma ilçesinde, Demokrasi Platformu'nun çağrısıyla kadınlar, Öğretmenevi önünde, çocuk istismarı ve kadın cinayetlerine tepki göstermek için toplandı. Gruba Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de destek verdi. Kadınlar, tepki göstermek için Atatürk Anıtı'na kadar sessiz yürüyüş yaptı. Burada grup adına konuşan Serpil Açıl Özer, ülkede ve Çaycuma'da son dönemde çocukların ve kadınların yaşam hakkını hedef alan şiddet, cinayet ve istismar vakaları karşısında derin bir öfke ve acı içerisinde olduklarını belirterek, "Çaycuma'da art arda gelen kadın cinayetleri, çocuk yaşta doğumlar ve istismar skandalları, sadece birkaç kötü insanın eylemi olarak geçiştirilemez. Eleştirimiz ve tepkimiz, bu suçları besleyen cezasızlık kültürüne ve ilgili kamu kurumlarının önleyici tedbirleri uygulamadaki yetersizliğinedir" dedi.

Yürüyüşte kortejin önünden elinde bastonuyla yürüyen emekli öğretmen Ali Nuri Güntekin (93), yaşanan olaylara tepki gösterdi.

AİLEYE TAZİYEYE GİTTİLER

Basın açıklamasının ardından yürüyüş sona ererken, Demokrasi Platformu üyesi kurumlardan seçilen temsilci 11 kadın, 19 Ekim'de bir su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret Akkuzu'nun Kızılbey köyünde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kadınlar, Akkuzu ailesine başsağlığı diledi.

Bu arada Hasret Akkuzu'nun ölümüne ilişkin cinayet şüphelisi Deniz Boyacı'nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklanmıştı. Olaya ilişkin adli süreç devam ediyor.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
