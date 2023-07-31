Çaycuma'da çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi

- Çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, ilçenin Çay Mahallesi Maltepe Caddesi Orhan Yardımcı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.T.'ye ait olan iki katlı evin 1'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanı gören mahalle sakinleri Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Ayrıca 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Olay yerine en kısa sürede gelerek müdahalede bulunan itfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına aldı. Söndürme işleminden sonra soğutma çalışmalarına geçildi. Çıkan yangında şans eseri can kaybı olmazken ev ise kullanılamaz hale geldi.

Çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.