Çaycuma'da Av Tüfeğiyle Salvo: 2 Ölü, 2 Yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kişinin av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Zanlı O.Ö. olay sonrası polise teslim oldu ve tutuklandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde av tüfeğiyle ateş ederek 2 kişiyi öldüren, 2 kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı.

Olayın ardından adliyeye giderek tanıdığı bir polise teslim olan O.Ö, daha sonra jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Çaycuma Adliyesi'ne sevk edilen O.Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Coburlar köyünde av tüfeğiyle kahvehaneye gelen O.Ö. (32) rastgele ateş etmiş, saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan kahvehane sahibi Kasım Özcan (59), Aydın Özbakış (37), Gökhan G. (39) ve Hüseyin G. (67) yaralanmıştı.

Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özcan ve Özbakış, kurtarılamamıştı. Gökhan G. ve Hüseyin G. ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Aracıyla olay yerinden uzaklaşan ve bir süre sonra Çaycuma Adliyesi'ne giderek tanıdığı bir polise teslim olan O.Ö'nün, psikolojik sorunları nedeniyle polislikten malulen emekli edildiği, daha önce anne ve babasına fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle de hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
