Çaybaşı'nda sel sularına kapılan kadın son yolculuğuna uğurlandı

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde, dünkü şiddetli yağış sonrası oluşan sel sularına kapılarak hayatın kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Hatice Kocakoç'un (83) cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak helallik için Çay Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Çaybaşı Merkez Ulu Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrası Kocakoç'un cenazesi aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Hatice Kocakoç'un yakınları ve akrabalarının yanı sıra CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit ile bazı partilerin ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı.