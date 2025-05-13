DEM Parti'den iktidara çağrı: Bazı düzenlemeler bayram sonrasına bırakılmadan yapılmalı

PKK'nın feshi sonrası ilk toplantı! DEM Parti'nin iktidara çağrısı var
47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor! İşte PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör

İşte terör örgütü PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör
Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık

Çaybaşı'nda İntihar İddiası: Eşe Eziyet Suçlamasıyla Tutuklama

Çaybaşı'nda İntihar İddiası: Eşe Eziyet Suçlamasıyla Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde intihar ettiği öne sürülen kadının eşi, 'eşe karşı eziyet' iddiasıyla tutuklandı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Cihan A, adli sürecin ardından tutuklanırken, kayınvalidesi serbest bırakıldı.

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde iki gün önce intihar ettiği öne sürülen kadının eşi, "eşe karşı eziyet" iddiasıyla tutuklandı.

Çaybaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşıklı Mahallesi'nde 11 Mayıs'ta intihar ettiği ileri sürülen Arzu A'nın (20) eşi Cihan A. ile kayınvalidesi Kıymet A'yı Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesine sevk edilen zanlılardan Cihan A, "eşe karşı eziyet" suçlamasıyla tutuklandı, Kıymet A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi

Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi
Sosyal medyada yeni tehlike! Gençler A4 kağıdına sığmak için ölümüne yarışıyor

Sosyal medyada yeni ölüm akımı: A4 challenge
4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu

4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.