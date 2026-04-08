Çaya zam geldi! Bugünden itibaren geçerli

2026 yaş çay sezonunun başlamasına kısa bir süre kala çaya zam geldi. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarında ortalama yüzde 10 artışa gitti. Zam kararının, üretim maliyetlerindeki artış ve sezon öncesi piyasa dengeleri doğrultusunda alındığı değerlendiriliyor.

YENİ FİYAT LİSTELERİ DAĞITILDI

Edinilen bilgilere göre, güncellenen fiyat listeleri toptancı bayilere ve distribütörlere gönderilmeye başlandı. Böylece piyasada yeni fiyatların uygulanması süreci resmen başladı.

TÜM ÜRÜNLERİ KAPSIYOR

Yapılan artışın tüm kuru çay çeşitlerini kapsadığı öğrenildi. Bloomberg HT'nin haberine göre; ortalama yüzde 10’luk zam, 8 Nisan itibarıyla geçerli olacak şekilde yürürlüğe kondu.

