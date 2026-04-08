Çaya zam geldi! Bugünden itibaren geçerli

ÇAYKUR, kuru çay fiyatlarına yüzde 10 oranında zam yaptı. Yeni fiyatlar 8 Nisan (bugün) itibarıyla yürürlüğe girdi.

2026 yaş çay sezonunun başlamasına kısa bir süre kala çaya zam geldi.  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarında ortalama yüzde 10 artışa gitti. Zam kararının, üretim maliyetlerindeki artış ve sezon öncesi piyasa dengeleri doğrultusunda alındığı değerlendiriliyor.

YENİ FİYAT LİSTELERİ DAĞITILDI

Edinilen bilgilere göre, güncellenen fiyat listeleri toptancı bayilere ve distribütörlere gönderilmeye başlandı. Böylece piyasada yeni fiyatların uygulanması süreci resmen başladı.

TÜM ÜRÜNLERİ KAPSIYOR

Yapılan artışın tüm kuru çay çeşitlerini kapsadığı öğrenildi. Bloomberg HT'nin haberine göre; ortalama yüzde 10’luk zam, 8 Nisan itibarıyla geçerli olacak şekilde yürürlüğe kondu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum

Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum! Bir uyarısı bir de teşekkürü var
Yorumlar (3)

zırzop:

iyi turistik yerlerde 150 tl olmustur bardagı

Fatih Yıldız:

DADAŞKENT ÇAYEVİNE GELİN

mehmet:

zam değildir o fiyat ayarlaması

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir rezillik daha! Dev maç öncesi yine aynı skandal sloganı attılar

Bir rezillik daha! Yine aynı skandal sloganı attılar

Eski MASAK yöneticisi Ramazan Başak gözaltına alındı

Eski MASAK yöneticisi gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır
Üsteğmenin şüpheli ölümü! Sevgilisi koridorda korkunç manzarayla karşılaştı

Üsteğmenin şüpheli ölümü! Sevgilisi evde korkunç manzarayla karşılaştı
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı! Polisler hakkındaki sözlere soruşturma

Polislerimiz için kullanılan skandal ifadeler için harekete geçildi

Öğretmene tayin isteten şiddet! Ders sırasında sınıfı bastı

Öğretmene tayin isteten şiddet! Ders sırasında sınıfı bastı
Bir rezillik daha! Dev maç öncesi yine aynı skandal sloganı attılar

Bir rezillik daha! Yine aynı skandal sloganı attılar

Eski MASAK yöneticisi Ramazan Başak gözaltına alındı

Eski MASAK yöneticisi gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır
Tarsus'ta otomobil takla attı: 2 ölü; 2 yaralı

Tarsus'ta otomobil takla attı: 2 genç feci şekilde can verdi