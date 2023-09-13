Çaya akan atık su kokusu çevreye rahatsızlık veriyor

Mahalleli atık su kokusunun bitmesini istiyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde vatandaşlar, atık suyun Atatürk Parkı içerisinde bulunan Kilgen Çayı'na akıtılmasından dolayı dereden yükselen pis kokudan rahatsız olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Mahallesi'nden geçen Kilgen Çayı'na atık su aktığı için vatandaşlar şikayetçi. Başvuru yapmalarına rağmen yetkililerin ilgilenmediğini belirten vatandaşlar, gerekli çalışmanın yapılmamasına tepki gösterdi. Kokudan dolayı evlerinin camlarını açamadıklarını anlatan vatandaşlar, çocuklarını parka oynamaya getirdikleri zaman, parkta yürüyüş yaparken de kokuya maruz kaldıklarını söyledi.

Mahalle sakini Fatih Ateş, "Cumhuriyet Mahallesi'nden gelen atık sular var o atık sular kanalizasyona akıtılması gerekirken Kilgen Çayı'na akıyor. Burada akıtılan atık su çevreye büyük koku yaymaktadır. Çevredeki vatandaşlar aşırı derece rahatsız oluşmaktadır. Çökertme sistemi ile kokunun azaltılmasını sağladık. Temennimiz yetkililerin çalışmayı bir an önce tamamlayıp kokuyu gidermesidir. Atatürk Parkımızı her geçen gün daha iyi yapmak için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.