Çay'dan kısa kısa - Haberler

Çay'dan kısa kısa
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Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Çay Meslek Yüksekokulu'nda kariyer günleri etkinliği düzenlendi.
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Çay Meslek Yüksekokulu'nda kariyer günleri etkinliği düzenlendi.
Okulun konferans salonundaki programa katılan Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, öğrencilere tecrübelerini anlattı.
Soru cevap kısmının ardından Çay Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Fatih Onur Hocaoğlu, Atlı'ya teşekkür belgesi takdim etti.
Çay'da "Yenilebilir Enerji Sistemleri" semineri verildi
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Çay Meslek Yüksekokulu'nda "Yenilebilir Enerji Sistemleri" semineri düzenlendi.
Okulun konferans salonundaki seminerde, Bulgaristan South West Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mitko Stoev, bir sunum yaptı.
Programa, Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Kaygısız, akademisyen ve öğrenciler katıldı.
Seminerin ardından Çay Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Fatih Onur Hocaoğlu, Stoev'e teşekkür belgesi takdim etti.