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Çay'dan kısa kısa

AA - Kadir Kiper - Güncel
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Çay'dan kısa kısa

Aksa Doğalgaz Bölge Müdürü Tuncay Gezer, Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı'yı makamında ziyaret etti.

ÇAY, AFYON (AA) - Aksa Doğalgaz Bölge Müdürü Tuncay Gezer, Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı'yı makamında ziyaret etti.

İlçedeki doğalgaz yatırımlarının ele alınıldığı ziyaretin ardından Başkan Atlı, yaptığı açıklamada, "Köprübaşı mahallesinde yarım kalan 5,5 kilometre uzunluğundaki doğalgaz borusu döşeme çalışmaları 2022 yılı yatırım programına alındı. Mahalle sakinlerimiz bu yıl içerisinde doğalgaza kavuşacak. İlçemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Çay'daki camilerde ramazan temizliği

Çay Belediyesi tarafından ilçedeki camilerde ramazan ayı öncesi temizlik yapılıyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, "Mübarek Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlarımızın temiz ve huzurlu bir ortamda ibadet etmesi için temizlik çalışmalarımız düzenli olarak devam edecek." diye konuştu.

AA / Kadir Kiper - Güncel

Hüseyin Atlı, Doğalgaz, Aksa, Çay, Güncel, Haberler

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