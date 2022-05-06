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Çay'da yağmur duası yapıldı

AA - Kadir Kiper - Güncel
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Çay'da yağmur duası yapıldı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yağmur duası edildi.

ÇAY, AFYON (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yağmur duası edildi.

Kocaseki Yaylası'nda cuma namazı kılan vatandaşlar, daha sonra yağmur duası yaptı.

Yağmur duasına, Çay Kaymakamı Mehmet Durgut, Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Yapılan duanın ardından cemaate ikramlarda bulunuldu.

AA / Kadir Kiper - Güncel

Karahisar, Cuma, Çay, Güncel, Haberler

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