Çay'da Eğitim Bir-Sen'den Birlik ve Beraberlik Programı

Çay'da Eğitim Bir-Sen'den Birlik ve Beraberlik Programı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilciliği, Çay'da düzenlediği birlik ve beraberlik programında emekli üyelerine plaket takdim etti. Programa katılan Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar 1 Nolu Şube Başkanı Mustafa Arslan, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Çay'da Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilciliği tarafından birlik ve beraberlik programı düzenlendi.

Belediye Düğün Salonu'ndaki programa, Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar 1 Nolu Şube Başkanı Mustafa Arslan, sendika üyeleri ve aileleri katıldı.

Arslan, programda, "Bu güzel organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, emekli olan üyelerimize bundan sonraki hayatlarında aileleriyle mutlu bir yaşam diliyorum."ifadesini kullandı.

Programda, emekli olan sendika üyelerine plaket takdim edildi.

Eber Gölü'nde basın açıklaması yapıldı

Çay ilçesinde Eber Gölü kıyısında basın açıklaması yapıldı.

Kocaoğuz mevkisinde açıklamada bulunan doğaseverler ve siyasi parti temsilcileri mevsimsel kuraklığa dikkati çekti.

Kaynak: AA / Kadir Kiper - Güncel
İstanbul'daki kritik toplantıda Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

Kritik toplantıda Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
Takımı şampiyon yaptılar kapının önüne koyuldular

Takımı şampiyon yaptılar kapının önüne koyuldular
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı

İki ünlü isim aynı kabusu yaşadı: Bir dilim ekmek için dua ettim
Adana'da bir garip olay! İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler

İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
Icardi devreye girdi! Galatasaray'dan bir transfer bombası daha

Icardi devreye girdi! Galatasaray'dan bir transfer bombası daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.