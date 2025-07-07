Çay Belediyesi'nden Aşure Gecesi Etkinliği

Çay Belediyesi'nden Aşure Gecesi Etkinliği
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Çay Belediyesi, Tekke Mahallesi'nde düzenlediği aşure gecesinde, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda vatandaşlara 11 kazanda pişirilen aşure dağıttı. Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu, halkla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Çay Belediyesi tarafından "Aşure gecesi" düzenlendi.

Tekke Mahallesi'nde, Mansuroğlu Seyid İsa Dede Türbesi yanındaki alanda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda 11 kazanda pişirilen aşure vatandaşlara dağıtıldı.

Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu, geleneksel olarak düzenledikleri aşure gecesinde, halkla iç içe olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Programa, Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, İyi Parti İlçe Başkanı Alperen Sak, İl Genel Meclis Üyesi Mevlüt Türk, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgüt temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Kadir Kiper - Güncel
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