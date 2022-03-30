Çay Belediye Başkanı Atlı'ya "ahilik sancağı" verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çay Belediye Başkanı Atlı'ya "ahilik sancağı" verildi

AA - Kadir Kiper - Güncel
 - Güncelleme:
Çay Belediye Başkanı Atlı'ya

Afyonkarahisar Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Abdülkadir Konak, ilçedeki esnaflara desteklerinden dolayı Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı'ya "ahilik sancağı" takdim etti.

ÇAY, AFYON (AA) - Afyonkarahisar Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Abdülkadir Konak, ilçedeki esnaflara desteklerinden dolayı Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı'ya "ahilik sancağı" takdim etti.

Konak, Çay Esnaf Odası Başkanı Ceylan Güler ve Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Oktay Saraç ile Atlı'yı makamında ziyaret etti.

İlçedeki çalışmalar hakkında istişarelerde bulunan Konak, Atlı'ya ahilik sancağı takdim etti.

Konak, burada yaptığı konuşmada, "Her zaman esnafımızın yanında olan, istek ve taleplerini çözüme kavuşturan Atlı'ya teşekkür ediyoruz. İlçedeki esnafımıza verdiği destekten dolayı da kendisine ahilik sancağını takdim ettik. Başkanımıza çalışmalarında başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Atlı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek her zaman esnafın yanında olduklarını kaydetti.

AA / Kadir Kiper - Güncel

Hüseyin Atlı, Karahisar, Esnaf, Çay, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title