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Çavuşoğlu, öğrencilerle yerleşke yemekhanesinde öğle yemeği yedi

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun öğrencilerle beraber yemek yemesi MUĞLA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek, yerleşke yemekhanesinde öğle yemeği yedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun öğrencilerle beraber yemek yemesi MUĞLA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek, yerleşke yemekhanesinde öğle yemeği yedi.

Kaynak: AA / Çağrı Korucu - Güncel

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mevlüt Çavuşoğlu Güncel Haberler

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