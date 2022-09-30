Çavuşoğlu, öğrencilerle yerleşke yemekhanesinde öğle yemeği yedi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun öğrencilerle beraber yemek yemesi MUĞLA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek, yerleşke yemekhanesinde öğle yemeği yedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun öğrencilerle beraber yemek yemesi MUĞLA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek, yerleşke yemekhanesinde öğle yemeği yedi.
Kaynak: AA / Çağrı Korucu - Güncel