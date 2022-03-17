Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştü - Haberler

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Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştü

AA - Emre Karaca - Güncel
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Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüşme yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüşme yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun Le Drian ile yaptığı görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

AA / Emre Karaca - Güncel

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