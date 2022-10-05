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Çavuşoğlu, Estonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Mihkelson ve Dışişleri Komisyonu üyelerini kabul etti

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Kabulden detaylar Fotoğraf çektirilmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Marko Mihkelson ve Dışişleri Komisyonu üyelerini kabul etti.

Kabulden detaylar

Fotoğraf çektirilmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Marko Mihkelson ve Dışişleri Komisyonu üyelerini kabul etti.

Kaynak: AA / Çağrı Korucu - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Estonya Güncel Haberler

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