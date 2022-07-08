Çavuşoğlu, Endonezya'da G20 kapsamında ikili görüşmeler yaptı ? G20 toplantıları kapsamında Endonezya'nın Bali kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili görüşmeler yaptı. ? G20 toplantıları kapsamında Endonezya'nın Bali kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili görüşmeler yaptı. Çavuşoğlu, Fiji Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Josaia Voreqe Frank Bainimarama, BM Dünya Gıda Programı İcra Direktörü David M. Beasley ve Arjantin Dışişleri, Uluslararası Ticaret ve İnanç Bakanı Santiago Andrés Cafiero ile görüştü. Demirören Haber Ajansı / Güncel G20 Liderler Zirvesi Mevlüt Çavuşoğlu Fiji Güncel Haberler

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