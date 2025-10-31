Gebze'de yıkılan binanın yakınındaki binada çatırtı sesleri! Acilen tahliye edildi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kısa süre önce yıkılan ve aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği 7 katlı binanın yaklaşık 100 metre yakınındaki bir apartmandan gelen çatırdama sesleri paniğe neden oldu. Sesleri duyan bina sakinleri panikle dışarı çıkarken, yapı tahliye edildi. Olay yerine gelen ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.
- Gebze'de yıkılan 7 katlı binanın 100 metre yakınındaki 6 katlı binada çatlaklar oluştu ve çatırdama sesleri duyuldu.
- Çatırdama sesleri duyulan bina acilen tahliye edildi ve çevresi emniyet şeridiyle kapatıldı.
- Yıkılan binanın etrafındaki 12 bina mühürlenmiş ve 45 aile tahliye edilmişti.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yıkılan ve aynı aileden 4 kişinin öldüğü 7 katlı binanın 100 metre yakınında bulunan 6 katlı bir binada çatlaklar oluştu.
ÇATIRDAMA SESLERİNİ DUYAN PANİKLE DIŞARI ÇIKTI
Çatırdama seslerinin geldiği binada oturanlar panikle dışarı çıkarken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Binanın çevresi emniyet şeridiyle giriş-çıkışa kapatıldı.
TAHLİYE EDİLDİ
Bölgeye AFAD ekipleri sevk edilirken, söz konusu binanın da acilen tahliye edildiği öğrenildi.
12 BİNA MÜHÜRLENMİŞTİ
Öte yandan çöken 7 katlı binanın etrafındaki 12 bina sabah saatlerinde mühürlenmiş, 45 aile tahliye edilmişti. Evlerini tahliye etmek zorunda kalan vatandaşlar, ekiplerin gözetiminde evlerindeki, acil alınması gereken eşyalarını alıp, bölgeden ayrılmıştı.
BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEMEYE BAŞLAMIŞTI
Yıkımın ardından enkazın bulunduğu alanda, inşaat ve jeofizik mühendisleri ile mimarların yer aldığı bilirkişi heyeti inceleme yapmaya başlamıştı. Enkaz alanı ve çevresinde, balyozla zemine sert şekilde vurulup, deflektometreyle yer altının sismik ölçümü yapılarak sağlamlık testi gerçekleştirilmişti.
