Gebze'de yıkılan binanın yakınındaki binada çatırtı sesleri! Acilen tahliye edildi

Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kısa süre önce yıkılan ve aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği 7 katlı binanın yaklaşık 100 metre yakınındaki bir apartmandan gelen çatırdama sesleri paniğe neden oldu. Sesleri duyan bina sakinleri panikle dışarı çıkarken, yapı tahliye edildi. Olay yerine gelen ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

  • Gebze'de yıkılan 7 katlı binanın 100 metre yakınındaki 6 katlı binada çatlaklar oluştu ve çatırdama sesleri duyuldu.
  • Çatırdama sesleri duyulan bina acilen tahliye edildi ve çevresi emniyet şeridiyle kapatıldı.
  • Yıkılan binanın etrafındaki 12 bina mühürlenmiş ve 45 aile tahliye edilmişti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yıkılan ve aynı aileden 4 kişinin öldüğü 7 katlı binanın 100 metre yakınında bulunan 6 katlı bir binada çatlaklar oluştu.

ÇATIRDAMA SESLERİNİ DUYAN PANİKLE DIŞARI ÇIKTI

Çatırdama seslerinin geldiği binada oturanlar panikle dışarı çıkarken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Binanın çevresi emniyet şeridiyle giriş-çıkışa kapatıldı.

Gebze'de yıkılan binanın yakınlarındaki binada çatırtı sesleri! Acilen tahliye ediliyor

TAHLİYE EDİLDİ

Bölgeye AFAD ekipleri sevk edilirken, söz konusu binanın da acilen tahliye edildiği öğrenildi.

Gebze'de yıkılan binanın yakınlarındaki binada çatırtı sesleri! Acilen tahliye ediliyor

12 BİNA MÜHÜRLENMİŞTİ

Öte yandan çöken 7 katlı binanın etrafındaki 12 bina sabah saatlerinde mühürlenmiş, 45 aile tahliye edilmişti. Evlerini tahliye etmek zorunda kalan vatandaşlar, ekiplerin gözetiminde evlerindeki, acil alınması gereken eşyalarını alıp, bölgeden ayrılmıştı.

Gebze'de yıkılan binanın yakınlarındaki binada çatırtı sesleri! Acilen tahliye ediliyor

BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEMEYE BAŞLAMIŞTI

Yıkımın ardından enkazın bulunduğu alanda, inşaat ve jeofizik mühendisleri ile mimarların yer aldığı bilirkişi heyeti inceleme yapmaya başlamıştı. Enkaz alanı ve çevresinde, balyozla zemine sert şekilde vurulup, deflektometreyle yer altının sismik ölçümü yapılarak sağlamlık testi gerçekleştirilmişti.

