Çatışmanın ortasında limonata keyfi...

SARIYER'de bir alışveriş merkezinde çıkan silahlı çatışmanın ortasında limonata içen yabancı uyruklu kişi dikkat çekti . Herkes kaçarken o oturduğu yerde hem çatışmayı izledi hem de limonata içti.

Ayazağa Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin içindeki kafede dün akşam iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Silahların patlaması ile kafede yemek yiyenler büyük bir panik yaşadı. Hızla kaçanlar kameraya yansırken yabancı uyruklu bir kişi ise dikkat çekti.