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Çatışmanın ortasında limonata keyfi...

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Çatışmanın ortasında limonata keyfi...

SARIYER'de bir alışveriş merkezinde çıkan silahlı çatışmanın ortasında limonata içen yabancı uyruklu kişi dikkat çekti .

SARIYER'de bir alışveriş merkezinde çıkan silahlı çatışmanın ortasında limonata içen yabancı uyruklu kişi dikkat çekti . Herkes kaçarken o oturduğu yerde hem çatışmayı izledi hem de limonata içti.

Ayazağa Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin içindeki kafede dün akşam iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Silahların patlaması ile kafede yemek yiyenler büyük bir panik yaşadı. Hızla kaçanlar kameraya yansırken yabancı uyruklu bir kişi ise dikkat çekti.

Kafedeki masada oturan yabancı uyruklu kişi hem limonatasını içti hem de görüntüsünü çekti. 6 kişinin yaralandığı panik dolu anların en rahat kişisi o anları da sosyal medyada paylaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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