Aydın'da mahkeme binasının çatısında çalışırken düşen işçi hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde mahkeme binasının çatısında çalışan Gökhan Özer Kaya, dengesini kaybederek düştü ve hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde mahkeme binasının çatısında çalışırken dengesini kaybederek düşen işçi Gökhan Özer Kaya (47), yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Efeler ilçesi Zeybek Mahallesi Zeybek Bulvarı'nda meydana geldi. İşçi Gökhan Özer Kaya İdare ve Vergi Mahkemesi binasının çatısında çalışırken dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Gökhan Özer Kaya, sağlık ekipleri tarafından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya, hastanede kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
