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Kütahya'da Çatı Yangını Binalara Sıçramadan Söndürüldü

Kütahya'da Çatı Yangını Binalara Sıçramadan Söndürüldü
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Kütahya'da 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu bitişik binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, çatı katında hasar meydana geldi. Yangının elektronik cihazdan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

KÜTAHYA'da 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bitişiğindeki diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

Yunusemre Mahallesi Segah Sokak'taki 3 katlı binanın çatı katında saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Elektronik cihazdan kaynaklandığı değerlendirilen yangında, çatıdan yükselen yoğun dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından bitişiğindeki diğer yapılara sıçramadan yangını söndürdü. Yangından etkilenen biri olmazken, çatı katında hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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