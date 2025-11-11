Catherine Connolly İrlanda'nın 10. Cumhurbaşkanı Olarak Göreve Başladı

İrlanda'da 10'uncu cumhurbaşkanı seçilen Catherine Connolly, Dublin Kalesi'nde yapılan yemin töreniyle görevine başladı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Dublin Kalesi'nde düzenlenen yemin törenine, görevi devreden Cumhurbaşkanı Michael Higgins, Başbakan Micheal Martin, eski cumhurbaşkanları ve başbakanların yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Farklı dinlerin temsilcilerinin duaları ve tebrik mesajlarıyla başlayan törende Connolly, İrlanda Yüksek Mahkeme Başkanı Donal O'Donnell'in okuduğu İrlandaca metni tekrarlayarak yemin etti.

Connolly'nin yemininin ardından Dublin Kalesi'ne cumhurbaşkanlığı forsu çekilirken kale dışında top atışları yapıldı.

Cumhurbaşkanı olarak ilk konuşmasını İrlandaca ve İngilizce olarak burada yapan Connolly, 24 Ekim'de yapılan seçimde halkın yüzde 63'le kendisine güçlü bir destek verdiğinin altını çizdi.

Ülkedeki her sesin kendini duyurabilmesi için çalışacağı sözü veren Connolly, geçmiş cumhurbaşkanlarının hepsinin farklı zorlukların yaşandığı dönemlerde görev yaptığını belirterek, "Şimdi, bu göreve gelmenin ayrıcalığını, iklim değişikliğinin sebep olduğu varoluş tehdidi ve bununla bağlantısı da bulunan devam eden savaşların tehdidi gölgesinde yaşıyorum." diye konuştu.

Connolly, dünyada milyonlarca insanın devam eden savaşlar, kıtlık ve iklim değişikliği nedeniyle yerinden edildiğini belirterek, "Zamanımızın sınamaları karşısında yapacaklarımız ve yapmadıklarımız, çocuklarımız ve torunlarımıza miras kalacak dünyanın nasıl bir yer olduğunu belirleyecek." ifadelerini kullandı.

İrlanda'nın 1958'den beri devam eden tarafsızlık ve barış gücünde yer alma geçmişine işaret eden Connolly, "Maalesef dünyada savaşlara ve soykırımlara tanıklık ediyoruz. Tarihimize baktığımız zaman, bağımsız bir devlet olarak savaş ve soykırımların normalleşmesini asla kabul edemeyiz." dedi.

Yaşadıkları adanın ikiye bölünmüş olmasına değinen Connolly, "Kuzey İrlanda'ya yapacağım ilk ziyareti, oradaki topluluklarla onların zengin kültürlerini kutlayacağımız günü heyecanla bekliyorum. İrlanda Anayasasının 3. maddesinin birleşik bir İrlanda'dan ve tek bir İrlanda halkından söz ettiğini biliyorum." diye konuştu.

İrlanda Başbakanı Martin de yaptığı konuşmasında hükümeti adına Connolly'yi tebrik ederek, "Cumhurbaşkanı Connolly'nin başarılarla dolu kamu hizmetlerine bakarak bu ülkeye çok iyi hizmet edeceğini söyleyebilirim." dedi.

Gelecek yılın ikinci yarısında Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını üstleneceklerini hatırlatan Martin, İrlanda'nın görevi devreden Cumhurbaşkanı Higgins ve eşine ödenemez bir minnet borcu olduğunu dile getirdi.

Ülkede 24 Ekim'de yapılan seçimde sol blok ve milliyetçilerin adayı Connolly yüzde 63, iktidar ortağı Fine Gael'in adayı Heather Humphreys ise yüzde 29 oy almıştı. Başbakan Martin'in adayı Jim Gavin ise, eski kiracısından aldığı fazla paranın ortaya çıkması üzerine adaylıktan çekilmişti.

Dünyada cumhurbaşkanlığı görevinin bir kadından başka bir kadına geçtiği ilk ülke olan İrlanda'da 10'uncu cumhurbaşkanı seçilen Connolly, aynı zamanda bu göreve gelen 3'üncü kadın olmuştu.