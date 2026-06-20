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Çatalca sahilinde muhimmat olduğu değerlendirilen cisim bulundu; ekipler inceliyor

Çatalca sahilinde muhimmat olduğu değerlendirilen cisim bulundu; ekipler inceliyor
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Çatalca Ormanlı Sahili'nde vatandaşlar tarafından bulunan mühimmat olduğu değerlendirilen cisim, sahil güvenlik ekipleri tarafından incelemeye alındı.

Çatalca Ormanlı Sahili'nde mühimmat olduğu değerlendirilen cismi görenler polise haber verdi. Ekipler, sahildeki cismi incelemeye götürdü.

Çatalca Ormanlı Sahili'nde sahilde denize girenler, kıyıda mühimmata benzeyen bir cisim fark etti. Parçayı bulanlar durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, sahilde bulunan mühimmatı incelemek üzere muhafaza altına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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