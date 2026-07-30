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Çatalca'da plajda cankurtaranların kullandığı baraka alev alev yandı

Çatalca'da plajda cankurtaranların kullandığı baraka alev alev yandı
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ÇATALCA'da cankurtaranların kullandığı barakada yangın çıktı.

ÇATALCA'da cankurtaranların kullandığı barakada yangın çıktı. Barakadaki alevler itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Yalıköy Plajı'nda bulunan barakada çıktı. Cankurtaranlar tarafından kullanıldığı öğrenilen barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Çevredekiler alevlere müdahale etmeye çalışsa da yangın kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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