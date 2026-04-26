Çatalca'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

ÇATALCA'da ormanlık alandan yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 10.30 sıralarında, İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle ormanlık alandan yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Öte yandan yangında yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

'YANGINDAN 0.5 HEKTAR ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRMÜŞTÜR'

Yangına ilişkin İstanbul Valiliği açıklamasında, "Çatalca İlçesi İhsaniye Mahallesi ormanlık alanda saat 10.30 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıkmıştır. Yangına 4 arazöz ve 30 personelle müdahale edilmiştir. Yangın saat 16.40 itibariyle kontrol altına alınmış olup yangından 0.5 hektar ormanlık alan zarar görmüştür" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
