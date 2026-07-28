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Çatalca'da 'Komiser' Dolandırıcısı 17 Yaşındaki Şüpheli Yakalandı

Çatalca'da 'Komiser' Dolandırıcısı 17 Yaşındaki Şüpheli Yakalandı
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Çatalca'da kendini komiser olarak tanıtan 17 yaşındaki F.Y., 81 yaşındaki M.G.'yi arayarak adına hat açıldığı yalanıyla 1 milyon 636 bin lira değerinde altın ve dövizi teslim aldı. Dolandırıldığını anlayan M.G.'nin ihbarı üzerine şüpheli yakalanıp gözaltına alındı, para ve altınlar sahibine iade edildi.

ÇATALCA'da 17 yaşındaki F.Y., 81 yaşındaki M.G.'yi telefonla arayıp kendini komiser olarak tanıttı. M.G.'ye adına telefon hatları açılıp bazı suçlarda kullanıldığını söyleyen F.Y, evindeki para ve altınlarının incelenmesi gerektiğini söyledi. 28 tam altın, 9 çeyrek altın, 6 gram altın ile 4 bin avro ve 3 bin 500 doları ( Yaklaşık 1 milyon 636 bin lira) teslim eden M.G. dolandırıldığını fark edince polise başvurdu.

Çatalca'da Ferhatpaşa Mahallesi'nde 21 Temmuz'da meydana gelen olayda, kendini 'komiser' olarak tanıtan 17 yaşındaki F.Y., 81 yaşındaki M.G.'yi arayarak adına açılan hatların suçlarda kullanıldığını öne sürdü. Korkuya kapılan M.G, evindeki 28 tam altın, 9 çeyrek altın, 6 gram altın ile 4 bin avro ve 3 bin 500 ABD dolarını şüpheliye teslim etti. Olayın ardından dolandırıldığını fark ederek polise başvuran mağdurun ihbarıyla harekete geçen emniyet güçleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ele geçirilen nakit para ve altınlar ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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