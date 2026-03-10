Haberler

Çatalca'da kamyonun refüje çarptığı kaza kamerada

Çatalca'da kamyonun refüje çarptığı kaza kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çatalca'da direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon, refüje çarptı ve reklam panosunu devirdi. Yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasında kaydedildi.

ÇATALCA'da şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon refüje çarptı. Yaralanan şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 14.15 sıralarında Oklalı Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, yol kenarındaki refüje çarparak reklam panosunu devirdi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili soruşturma başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan şoför, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki kanyonun bir anda yoldan çıktığı; önce refüje, ardından reklam panosuna çarparak devirdiği anlar yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz

Trump sağ gösterip sol vurdu! Dünyayı tedirgin eden tehdit
Savaşta 11. gün! ABD gözünü Hürmüz Boğazı'na dikti, İran'dan '1 ton altı füze atılmayacak' resti geldi

ABD yeni hedefini açıkladı, İran'dan kan donduran rest geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ı zora sokan İran sorusu: Bu ihanet değil mi?

Trump'ı zora sokan İran sorusu: Bu ihanet değil mi?
24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı

24 yılla aranan firari bakın nerede yakalandı! Polis bile şaştı kaldı
Eski karısını pompalı tüfekle yaraladı, iş yeri sahibi tarafından vuruldu

Aşk üçgeninde kan aktı! Eski karısına dehşeti yaşatırken vuruldu
Hizbullah, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'e bağlılık yemini etti

Yeni lidere İran dışı ilk destek
Trump'ı zora sokan İran sorusu: Bu ihanet değil mi?

Trump'ı zora sokan İran sorusu: Bu ihanet değil mi?
Ülkeden kaçmaya çalışan İsrailliler, Ben Gurion Havalimanı'nda kargaşa çıkardı

Ülkeden kaçmaya çalışan İsrailliler ortalığı birbirine kattı
Hizbullah'ın saldırısından İsrail askerleri böyle kaçtı

İsrail'in dünyayla iletişimini kesebilecek saldırı