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Çatalca'da İBB'nin açtığı alternatif yol sağanak sonrası çamura dönüştü

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Çatalca'da İBB'nin açtığı alternatif yol sağanak sonrası çamura dönüştü
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İBB, Çatalca'da Başakköy ve Kalfaköy mahallelerindeki ağır vasıta trafiği ile çevre kirliliğini azaltmak için ormanlık alanda alternatif güzergah oluşturdu. Sağanağın ardından zeminin yumuşamasıyla yolda çökmeler oluştu, bazı hafriyat kamyonları çamura saplanarak mahsur kaldı.

Çatalca'da ağır vasıta trafiğini önlemek amacıyla açılan alternatif yol, sağanak yağışın ardından çamura dönüştü. Zeminde çökmelerin yaşandığı yolda hafriyat kamyonları mahsur kaldı.

İBB, Başakköy ve Kalfaköy Mahallelerindeki ağır vasıta trafiği ile çevre kirliliğini azaltmak için ormanlık alanda alternatif bir güzergah oluşturdu. Ancak yeni açılan yol, bölgede etkili olan sağanağın ardından kullanılamaz hale geldi. Yağış nedeniyle zeminin yumuşadığı ve yolun farklı noktalarında çökmelerin meydana geldiği görüldü. Bazı hafriyat kamyonları çamura saplanarak yolda kaldı. Sürücüler, ilerlemekte güçlük çektikleri güzergahtaki durumu cep telefonlarıyla kaydederek tepki gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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