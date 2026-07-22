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Çatalca'da fabrikada yangın

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Çatalca'da bir fabrikada yangın çıktı.

Çatalca'da bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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