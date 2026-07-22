Çatalca'da fabrikada yangın
Çatalca'da bir fabrikada yangın çıktı.
Çatalca'da bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Çatalca'da bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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