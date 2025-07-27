Çatalca'da Denizde Kaybolan 2 Arkadaştan Biri Ölü Bulundu

Çatalca'da Denizde Kaybolan 2 Arkadaştan Biri Ölü Bulundu
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Çatalca'da kamp yapmak için denize giren 2 arkadaş kayboldu. Arama çalışmaları sonucunda Mehmet Aydoğdu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Diğer arkadaşın aranmasına devam ediliyor.

ÇATALCA'da kamp yapmak için Küçük Malatra Koyu'na giden 3 arkadaştan 2'si serinlemek için girdikleri denizde kayboldu. Mehmet Aydoğdu'nun cansız bedenine ulaşırken diğer kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, saat 16.30 sıralarında Fatih Mahallesi Küçük Malatra Koyu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kamp yapmak için dün koya giden 3 arkadaştan 2'si bugün denize girmek girdi. Denizde yüzen iki arkadaş, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarını denizde göremeyen kişinin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Arama-kurtarma çalışmasına başlayan ekipler bir süre sonra Mehmet Aydoğdu'nun cansız bedenini buldu. Aydoğdu'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken diğer kişinin arama çalışmalarının helikopter desteğiyle sürdüğü öğrenildi. Öte yandan boğularak hayatını kaybeden Mehmet Aydoğdu'nun 20 gün önce baba olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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