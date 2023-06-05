Çatalağzı belde belediyesine saldırı; o anlar kamerada (3)
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TUTUKLANDILARZonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde belediye binasına girip, belediye başkanının kendilerine iş bulmadığını öne sürerek, ellerindeki levye ve demir sopalarla makam odasının camlarını kıran Eşref Çimen ve Muhammet Öztürk, çıkarıldıkları mahkemece...
TUTUKLANDILAR
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde belediye binasına girip, belediye başkanının kendilerine iş bulmadığını öne sürerek, ellerindeki levye ve demir sopalarla makam odasının camlarını kıran Eşref Çimen ve Muhammet Öztürk, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aytaç Öztürk - Güncel