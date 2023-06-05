Üye Girişi
Haberi Paylaş
Çatalağzı belde belediyesine saldırı; o anlar kamerada (3)

Çatalağzı belde belediyesine saldırı; o anlar kamerada (3)

Güncel Haberler

TUTUKLANDILARZonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde belediye binasına girip, belediye başkanının kendilerine iş bulmadığını öne sürerek, ellerindeki levye ve demir sopalarla makam odasının camlarını kıran Eşref Çimen ve Muhammet Öztürk, çıkarıldıkları mahkemece...

TUTUKLANDILAR

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde belediye binasına girip, belediye başkanının kendilerine iş bulmadığını öne sürerek, ellerindeki levye ve demir sopalarla makam odasının camlarını kıran Eşref Çimen ve Muhammet Öztürk, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aytaç Öztürk - Güncel

Muhammet Öztürk Zonguldak Çatalağzı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title