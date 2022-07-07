Çatak'ta tayini çıkan Hakim Öztürk, Belediye Başkanı Şeylan'ı ziyaret etti
AA - Hüdayi Gümüş - Güncel
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Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararnamesi ile Kocaeli'ne tayini çıkan Çatak Hakimi İrem Öztürk, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ı ziyaret etti.
Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararnamesi ile Kocaeli'ne tayini çıkan Çatak Hakimi İrem Öztürk, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ı ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şeylan, Öztürk'e yeni görev yerinde başarı diledi.
İlçeye yaptığı hizmetlerden dolayı Öztürk'e teşekkür eden Şeylan, "Kocaeli iline tayini çıkan tayini çıkması sebebiyle veda ziyaretinde bulundular. Şahsım ve vatandaşlarımız adına yeni görev yerinde üstün başarılar diliyorum." dedi.
AA / Hüdayi Gümüş - Güncel